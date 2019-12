Fleire passasjerar klagar til flyselskapa

innenriks

Er flyet forseinka, kansellert eller passasjeren er nekta ombordstiging på grunn av overbooking, kan passasjeren ha rett til ein standardkompensasjon. Men det er langt frå alltid at flyselskapa er samd med passasjeren om vedkommande har rett til kompensasjon, skriv Finansavisen.

Får passasjeren avslag av flyselskapet, og meiner det er uriktig, hamnar saka i Transportklagenemnda. I 2017 fekk nemnda inn 2.714 saker og per midten av desember i år var talet 4.248, skriv avisa.

– Vedtaka i nemnda er ikkje bindande, slik at dei gir ikkje retts- og tvangskraft, men dei aller fleste vedtaka blir aksepterte av flyselskapa, seier Cecilie Asak Oftedahl i Transportklagenemnda.

Klagehjelpeselskapet Airhelp meiner at flyselskapa har vorte strengare. Selskapet har gått gjennom alle sakene sine med det dei meiner er rettmessige krav og funne at talet på avslag aukar.

Ifølgje Airhelp har SAS tredobla talet på avslag frå januar til oktober i år samanlikna med same periode i fjor. Norwegian har nærast dobla avslaga sine i same periode frå 2018 til 2019, hevdar selskapet.

SAS seier til Finansavisen at dei følgjer avgjerder og lovverk, medrekna EU-forordninga. Norwegian svarer at dei er forplikta til å følgje EUs regelverk for passasjerrettar, noko som betyr at alle som har krav på kompensasjon, får kompensasjon.

