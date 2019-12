Fleksnes og Skomakergata blir framleis mogleg å strøyme hos NRK

innenriks

Direktør i strategi- og mediedivisjonen i NRK, Øyvind Lund, er fornøgd med at partane har komme i hamn med ein ny avtale.

– Vi er glade for at NRK saman med Norwaco har komme fram til ei løysing som sikrar at publikum framleis får tilgang til mykje av NRKs eldre arkivinnhald, seier Lund i ei pressemelding.

Det har tatt lang tid å få til ein ny avtale, men Norwacos direktør Elin Urkedal understrekar at det var viktig for begge partar å få ei løysing for å unngå avpublisering av heile det eldre arkivet.

