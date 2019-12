Klinikksjef: – Urealistisk å forby bruk av belteseng på psykiatriske sjukehus

innenriks

I fjor hadde Psykiatrisk klinikk ein stor auke i talet på tvangsvedtak. 92 pasientar var lagt i belte per august i år, mot 65 pasientar på same tid i fjor, skriv Bergens Tidende.

Klinikkdirektør Brede Aasen seier til avisa at årsaka er at folk er sjukare enn før når dei blir innlagt, og at pasientane ofte har tilleggsutfordringar knytt til rus, som gjer dei meir utagerande.

I juni vart det lagt fram forslag til endringar i tvangslovgivinga i helse- og omsorgssektoren. Eitt av forslaga er å forby bruk av mekaniske tvangsmiddel som beltesenger.

Lovforslaget har møtt motbør frå mange hald. Klinikkdirektør Aasen seier eit forbod mot belte er umogleg.

– Forbod mot mekaniske tvangsmiddel er ikkje mogleg å innføre. Mekanisk tvang skal brukast minst mogleg og så kortvarig som mogleg. Og tvangen skal brukast riktig, det jobbar vi med kvar einaste dag. Men fjernar vi tilgangen, vil det kunne føre til meir isolatbruk, fasthalding og medikamentsbruk, seier klinikkdirektøren.

(©NPK)