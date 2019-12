Iskanten – det neste store oljeslaget

innenriks

– Det hadde vore ei danningsreise ein oljenasjon verdig, seier han til NTB.

I nesten 30 år har Nævra jamleg besøkt iskanten for å fotografere, filme, forske og lære.

Til våren avgjer politikarane korleis den såkalla iskanten skal definerast.

Saka avgjer i praksis kor langt nord det skal vere lov å drive oljeaktivitet og splittar norsk politikk på kryss og tvers.

«Ørken og oasar»

Få veit betre enn biologen og stortingspolitikaren frå SV kva som rører seg der oppe i det tilsynelatande øydelandet i havområdet mellom Finnmark og Svalbard. Sjølv om vi er langt til havs, snakkar Nævra om både «ørken» og «oasar».

For det er i oasane det skjer: Atlanterhavsvatn kjem inn, medan det nedanfrå kjem kalde, undersjøiske straumar med næringsrikt vatn som saman med sollyset gir grunnlag for algeblomstring og dyreplankton i overflata. Det blir danna eit «produksjonsband» av mat for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr som flyttar seg med iskanten stadig lenger nord utover sommaren.

– Det mest iaugefallande er fuglefjella – millionar av særleg alkefuglar blir støtta av livet i havet. Utan det hadde det ikkje vore sjøfugl der, seier Nævra.

– Ein skulle ikkje tru dette kraftige, overveldande livet skulle kunne haldast oppe av det fattigslege, isfylte miljøet, konstaterer han – og går deretter rett inn i den politiske debatten:

– Kjem det oljesøl her, er det katastrofe! Det er noko av det første du tenkjer. Spørsmålet er kor stor ring vi skal ha rundt desse fuglefjella og beiteområdet til fuglane i dei sårbare produksjonsområda.

Splittar på begge sider

Saka splittar langs kjende «oljepolitiske» linjer både på høgre- og venstresida i norsk politikk.

Regjeringa lovar i plattforma å «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum». Tilrådinga er altså venta i 2020.

Men medan Venstre vil flytte iskantsona lenger sør, vil Frp at han skal gå lenger nord eller definerast som «det området der iskantsonen til enhver tid er». Nyleg varsla KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad at ein slik «dynamisk» iskant er uaktuelt for KrF.

Høgre har førebels ikkje tona flagg i saka, men Unge Høgre vil flytte iskanten sørover.

– Uansvarleg

Men saka er heller ikkje avklart på den raudgrøne sida, der både Ap og Sp har varsla at dei vil vente på regjeringsforslaget til forvaltningsplan til våren før dei bestemmer seg.

– Det å ha gjort seg opp ei oppfatning om iskanten no, meiner eg er svært uansvarleg, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

SV har derimot gått hardt ut for å verne dei sårbare områda, og nyleg bad SV-leiar Audun Lysbakken Ap om å stille seg på SVs side i kampen for å flytte iskanten sørover.

Ligg i potten

Nævra, som sit i programkomiteen til SV, går langt i å seie at dette vil vere eit heilt sentralt krav frå SV i eventuelle forhandlingar om samarbeid etter valet i 2021.

– Når Lofoten på eit vis er sikra på begge sider av blokkgrensa, er iskanten kanskje det største spørsmålet rundt oljeaktivitet og eventuelt nye lisensar. Dette kan fort liggje i potten i forhandlingane, seier han.

I tillegg til klassisk naturvern og fare for oljesøl er òg global oppvarming og kravet om stans i ny, norsk oljeleiting vorte ein faktor i debatten.

Det er samtidig eit heilt ope spørsmål om oljeprisen vil halde seg så høg framover at felt nord i Barentshavet vil vere lønnsame når dei eventuelt kan setjast i drift.

