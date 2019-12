Ari Behn minnast over heile landet – familien takkar for støtta

innenriks

– Familien har bede meg formidle vidare at dei er enormt takksame for den overveldande støtta og alle kondolansar dei har fått i denne tøffe tida. Det varmar å sjå at Ari har betydd så mykje for så mange, seier Behns mangeårige manager Geir Håkonsund til NTB.

Ari Behn tok sitt eige liv 1. juledag. Han vart 47 år gammal. Allereie same kveld vart det lagt ned blomstrar og tent lys, og utover dagen 2. juledag strøymde det jamt med folk til Slottsplassen. Mange ønskte å vise respekt og gi si siste helsing si til forfattaren og kunstnaren, som i drygt 14 år var gift med prinsesse Märtha Louise.

Torsdag kveld brann fleire hundre lys på Slottsplassen.

I tillegg til blomstrar og lys var det fleire handskrivne helsingar som vart lagt ned ved Karl Johan-statuen. På eitt av korta står det «Kjære Ari. Takk for alt, du er ein vakker sjel. Hvil i fred». På eit anna står det: «Du var et lys i et grått land».

– Ta vare på kvarandre

– Eg vil få uttrykkje den djupaste medkjensla mi med Ari Behns familie og etterlatne i samband med Aris tragiske bortgang. Tankane mine går til alle som var glad i han, skriv statsminister Erna Solberg på Facebook.

Vidare oppmoda statsministeren alle som sit med sjølvmordstankar om å ta kontakt med ein venn, familie eller hjelpetelefonen på 116 123.

– Ikkje sit åleine. Ta vare på kvarandre, skriv Solberg.

Sosiale medium er fulle av helsingar

Det er mange fleire enn Solberg som har skrive om Behns død i sosiale medium.

– Vi tente eit lys for deg i går kveld, Ari, på den mørkaste staden på Gamleveien. Lei oss for at ingen av oss klarte å lyse opp i mørket du var i no, i sorg over at du ikkje lenger er blant oss, i smerte over at døtrene dine har mista pappaen sin, skreiv forfattar Åsne Seierstad på Facebook.

Også Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre skreiv at han tok nyheita tungt.

– Denne mørkaste delen av året er òg tid for det nære og såre. Den smerta som følgjer ved at han er gått bort, treffer mange. Særleg går tankane til barna og den næraste familien, skreiv Støre.

Blir samanlikna med Hemingway

Forfattar Vidar Kvalshaug samanliknar Behn med Ernest Hemingway.

– Ernest Hemingway, ja. Han tenkte eg på då nyheita trefte meg i hovudet i går kveld. Hemingway som døyr for eige våpen i Ketchum, Idaho. Datoen var 2. juli. Vi visste sånt. Vi romantiserte sånt sidan det gjaldt store kunstnarar. Du valde å ende livet ditt i går. Det er faen ikkje mykje romantisk over det, skriv Kvalshaug i eit minneord publisert på Bok365.

Blant dei som gir uttrykk for medkjensle, er òg det danske kongehuset:

– Den danske kongefamilien er djupt rørt over Ari Behns tidlege død og sender dei varme tankane sine til den norske kongefamilien og Ari Behns familie, seier kommunikasjonssjef Lene Balleby.

Ari Behn budde i Lommedalen i Bærum. Torsdag opna Lommedalen kyrkje dørene, etter ønske frå forsamlinga.

Openheit om sjølvmord

Behns bortgang gjer at det blir sett søkjelys på sjølvmord som samfunnsproblem. At familien har valt å fortelje at Behn døydde på denne måten, er prisverdig, meiner assisterande generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

– Det fortel meg at vi har fått større openheit om eit stort problem, seier ho.

Mellom 500 og 600 personar tek sjølvmord i Noreg kvart år. Til samanlikning omkom 108 personar i trafikken i 2018. To av tre som tar livet sitt i Noreg, er menn, og medianalderen er 47 år, ifølgje Folkehelseinstituttet.

For personar under 25 år er sjølvmord den største einskildståande dødsårsaka, fortel psykiatriprofessor Lars Mehlum, som leiar Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -førebygging (NSSF).

– På ein dag som denne er det mange menneske som får reaktivert sine eigne tap og blir rørte av det. Sorga varer ofte lengre enn ved andre dødsårsaker. Det er som regel ein endå meir belastande og utfordrande måte å miste nokon på, seier han til NTB.

Mental Helses hjelpetelefon opplever at fleire tar kontakt etter at det vart kjent at Ari Behn har tatt sjølvmord.

