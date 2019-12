Luftambulanse-beredskapen i Finnmark er på vengene igjen

innenriks

Fredag ettermiddag var ambulanseflytenesta tilbake i normal beredskap, melder Luftambulansetenesta på nettsidene sine.

Torsdag vart fleire pilotar på flya på basane i Kirkenes og Alta ramma av sjukdom, noko som førte til at alle ambulanseflya i Finnmark stod på bakken. Ifølgje Luftambulansetenesta vart sju av ti pilotar sjuke samtidig, og det tok tid å finne nok mannskap som kunne jobbe ekstra på kort varsel.

Samtidig gjorde manglande ruteflytilbod under høgtida det vanskeleg å få mannskapet fram til basane i Finnmark.

Tilbake igjen

Fredag formiddag melde Luftambulansetenesta om nok eit beredskapsavbrot i Kirkenes. Samtidig er eit Bell-helikopter frå Forsvaret utstasjonert der og i beredskap.

Overfor NTB bekreftar kommunikasjonsrådgjevar Knut Haarvik i Luftambulansetenesta fredag ettermiddag at Kirkenes-flyet igjen er i beredskap.

I Alta har operatøren Babcock henta inn eit ekstra jetfly frå Sverige første del av dagvakta, men dette kan ikkje lande på kortbaneflyplassar.

Den innleidde ambulansejeten kan berre lande på langbanene, men vil avlaste kortbaneflya slik at dei kan haldast av til å halde oppe beredskapen på kortbanenettet.

Som eit tiltak blir kortbaneflya skjerma i Tromsø og Bodø for nødvendige oppdrag i Nord-Noreg og spesielt Finnmark, og dei andre flya til tenesta blir brukt i større grad enn vanleg til å løyse oppdrag nordover.

Vaskar fly og basar

Babcock tar høgde for at pilotane er ramma av ein smittsam sjukdom og opplyste torsdag at både fly og basar blir vaska ned for å hindre eventuelt vidare smitte. Friske pilotar blir halden vekke frå dei sjuke, og pilotar som kjem for å overta, blir innkvarterte på hotell til basane er klargjort.

– Vi har 103 pilotar i selskapet, inkludert stand by-pilotar som skal ta over vakter ved sjukdom. Men når vi har så mange pilotar som er sjuke samtidig, er vi òg avhengig av at pilotar som ikkje er på vakt, både kan og ønsker å steppe inn der vi har behov. Vi er i tillegg avhengig av at det går rutefly som gjer at dei kjem seg fram til basane, sa driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock Noreg i ei pressemelding.

Babcock har oppmoda alle tilsette til å ta influensavaksine, men understrekar at det er frivillig å vaksinere seg.

Tekniske problem

Ambulanseflytenesta har vore i hardt vêr i samband med ei rekke utfordringar i desember. Babcock måtte setje fleire av flya sine på bakken grunna tekniske problem, noko som ramma beredskapen i Nord-Noreg.

Først 20. desember var alle luftambulanseflya tilbake i normal drift. Då vart òg mesteparten av den ekstra beredskapen trappa ned.

