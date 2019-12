Norwegian-passasjerar får medhald i klagar på handbagasjegebyr

innenriks

Norwegian har skrive ut gebyr på mellom 650 og 750 kroner til passasjerar som har hatt med seg handbagasje som er over vekt- eller storleiksgrensa til flyselskapet om bord i fly.

Den 19. desember gav Transportklagenemnda for flyreiser seks passasjerar medhald i deira klagar på gebyra.

Grunnen er at nemnda meiner at flyselskapet ikkje har vore i stand til å bevise at bagasjen faktisk var over den tillatne storleiken eller vekt for passasjerane som klaga. Det er selskapet som har bevisbyrda for at gebyret er korrekt, meiner nemnda.

Nemnda tilrår derfor at Norwegian betaler tilbake gebyra.

– Gadd ikkje å vege handbagasjen

Ved eitt av tilfella skulle ein passasjer reise frå Oslo lufthamn til Chania på Kreta. Ved ombordstiging på Oslo lufthamn peika ein av dei tilsette på handbagasjen til klagar og hevda at han vog for mykje. Klagaren hadde sjølv vege kofferten før han reiste heimanfrå og forklarte at den vog under ti kilo, som var øvre grense for vekt. Dei tilsette gadd, ifølgje klagaren, ikkje å vege handbagasjen, og gav eit gebyr på 750 kroner.

Då klagaren kom til Chania, bad han personalet ved innsjekkingsskranken om å vege kofferten. Han vog då 6,8 kilo.

Norwegian treng tid

Det var Flysmart24 som omtalte saka først.

– Desse sakene kom inn berre nokre dagar før jul. Vi treng litt tid til å vurdere kvar enkelt sak individuelt før vi tar ei avgjerd på kva vi gjer vidare, seier talsperson Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til nettstaden.

Norwegian innrømte i haust at dei har handheva regelverket for vekt og storleik for handbagasje for strengt, etter at fleire passasjerar reagerte på gebyra dei fekk.

– Vi har vore altfor firkanta ute på flyplassane. Det er det vi har fått tilbakemeldingar om at kundane reagerer på, sa informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Nettavisen.

