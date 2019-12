Støres oppskrift: Slik skal han få Arbeidarpartiet på offensiven igjen

innenriks

– Det er ein liten vipp der heilt på slutten då. Så du ser ting er på gang, seier Støre spøkefullt.

Han har merka seg ein oppgang frå november til desember på grafen NTB viser han.

Grafen viser oppslutninga om Arbeidarpartiet dei siste åra. Ho låg på rundt 35 prosent då Støre tok over som leiar i juni 2014. Og partiet heldt fram med å stige med Støre ved roret, opp til nivå på over 40 prosent vinteren 2015.

Men så snudde det, og Arbeidarpartiet byrja å gå ned. Og ned. Og ned.

Lover oppgang

I dag ligg oppslutninga på rundt 23 prosent, og Arbeidarpartiet kan gjere sitt svakaste stortingsval sidan 1924.

Det er ikkje godt nok, innrømmer Støre. Bodskapen er klart: Arbeidarpartiet må opp på eit høgare nivå før valet i 2021.

Han er overtydd om at personkonfliktane no er eit avslutta kapittel, og at partiet vil løfte seg når søkelyset blir vridd over mot valkamp og politisk innhald.

– Vi har hatt høge tal, og det betyr at det er veljarar der ute som har vist oss tillit, og som vi må arbeide med å få tilbake, seier han.

Men noko jaglandsk «36,9»-ultimatum vil ikkje Støre komme med.

– Erfaringa med det tidlegare har ikkje vist seg å vere spesielt god.

Nordområdeutval

Ei hovudutfordring er oppslutninga i nord. Der gjekk Arbeidarpartiet kraftig tilbake i lokalvalet i haust, medan Senterpartiet fossa fram.

No har Arbeidarpartiet svart ved å setje ned eit eige nordområdeutval, leidd av Martin Henriksen. Utvalet skal legge fram ein rapport hausten 2020 med forslag til ny politikk for å vinne veljarane tilbake.

Støre trekker fram Berlevåg i Finnmark som døme. Der var han sjølv på besøk for berre eit par veker sidan.

– Det er folk som trivst med å bu der. Men når dei mistar tryggleiken på at det kjem eit ambulansefly, og når dei får høyre at ringverknadene rundt olje- og gassverksemda i havet blir på eit minimum, så sviktar ein tryggleik, seier Støre.

Han gir Senterpartiet ros for å ha klart å målbere mykje av protesten.

– Det skal dei ha. Men det handlar òg om å ha politikk for å komme vidare. Og det meiner eg at vi er betre på.

Klimaforhandlingar

Ein annan ingrediens i Støres oppskrift på valsiger i 2021 har fått merkelappen «rettferdig klimapolitikk». Der er satsingar som havvind, hydrogen og CO2-reinsing viktige stikkord.

Bakteppet er ein periode med hard konfrontasjon mellom Ap og LO om alt frå MDG-samarbeid til oljeskatt og vern av Lofoten og Vesterålen. No har Støre sett i gang ein dialog med fagrørsla for å meisle ut ein klimapolitikk som også industriarbeidarar kan slutte opp om.

– Vi skal utvikle, ikkje avvikle, forsikrar Støre.

Han legg ikkje skjul på at tonen i diskusjonane har vore direkte. Men no meiner Ap-leiaren at fagrørsla har meldt seg inn igjen.

– Og det trur eg er resultat av at det er lov å blåse ut og seie ifrå. Vi tar folk på alvor, og dei har vorte høyrde.

Eldre og helse

Støre trekker òg fram eldre og helse som politikkområde der Arbeidarpartiet har håp om å gjere stemma si høyrt.

Talen til tala er klar, åtvarar han. Eldrebølgja skyl inn over Noreg for fullt på 2020-talet, og fleire kjem til å trenge pleie og omsorg.

– Det andre er heile helsesektoren vår. Han er dårleg skjøtta av denne regjeringa, seier Støre.

Han gir sitjande regjering diagnosen «sliten».

– Både regjeringa og statsrådane meiner eg viser teikn på å vere trøytte, seier Støre, som legg til at dette er kjenneteikn han kan kjenne igjen frå eiga erfaring.

– Det er eit hardt arbeid å sitje i regjering, lage kompromiss og løysingar. Og etter kvart går det ut over krafta. Det synest, seier han.

