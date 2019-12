Vedum vil erstatte «kjøttskam» med «ribbeglede»

innenriks

– La oss håpe at 2019 var året ordet kjøttskam kom – og også forsvann. Og at vi om nokre år kan sjå tilbake og spørje «kva var det ein dreiv med i 2019, då det var snakk om kjøttskam?». Ein skal ikkje skamme seg over å ete ei kjøttkake eller ribbe til jul, eller at ein skal ha fårikålmiddag. Det er jo berre vanleg norsk mat og ein del av eit naturleg og variert kosthald, seier Sp-leiaren.

Dermed er nyttårsønsket hans lansert saman med eit håp om at folk føler både «ribbeglede» og «pinnekjøttkos» i romjula. Heime på Bjørby gard i Hedmark blir det i samsvar med tradisjonen servert ribbe i Vedum-familien.

Sp-leiaren kan nyte høgtida med godt samvit etter eit godt valår og framleis suksess på meiningsmålingane, med eit snitt på tett oppunder 20 prosent den siste tida.

Avviser klimakritikk

Men 2019 var òg året då «klimabrøl» vart kåra til årets ord av Språkrådet, og då unge viste styrke ved å klimastreike.

Vedum har på si side fått kritikk for å ikkje bry seg nok om klimaet. Det vil han ikkje høyre noko av, når han no skal summere året i dette romjulsintervjuet.

– Det som har vore problemet i klimadebatten i haust, er at det har vore meir debatt om at ein skal ha kjøttfritt skulemåltid i Oslo enn viktigare saker, som avgiftsauken til regjeringa på biodiesel. Nokre gonger i klimadebatten kan ein få inntrykk av at symbola er viktigare enn realitetane. Når kjøttkakedebatten blir viktigast, då har ein bomma, seier Vedum.

I november skulda statsminister Erna Solberg (H) han for populisme i klimadebatten.

– Eg saknar å høyre Senterpartiets klimapolitikk for tida. Eg høyrer ikkje noko dei vil gjere. Dei er mot alle tiltak som resten av Stortinget meiner er nødvendige for å få det til, sa statsministeren i Stortinget.

Hydrogenproduksjon

Vedum meiner han har gitt gode svar på kva dei vil gjere.

– Svaret på norsk klimautfordring ligg mellom anna i norsk olje- og gassektor. For viss vi klarer å produsere hydrogen av naturgass og eksportere til til dømes Storbritannia, og å lagre CO2 på norsk sokkel, så betyr det noko reelt. Då betyr det noko enormt og kan gjere ein stor, stor forskjell internasjonalt. Heller det enn å kutte ut ribba på julaftan. For det betyr ikkje noko. Reelt sett. Løysinga ligg hos dei som reiser ut med helikopter i Nordsjøen kledde i kjeledress og hjelm. Ikkje hos dei som sit på seminar i Oslo.

Han viser til forslaget til statsbudsjett, der regjeringa innfører full avgift på biodiesel.

– Ifølgje dei utrekningane vi har fått, så vil det auke CO2-utsleppa med 700.000 tonn. Medan vi har ønskt litt lågare avgift på vanlegare diesel, og det vil kanskje auke utsleppa med 30.000 tonn. Så dei grepa vi har gjort på diesel, går massivt i pluss samanlikna med grepet til regjeringa, seier Vedum.

Ver romsleg i jula

Men kritikken til side.

Når Vedum blir bedt om å gi ein avsluttande julebodskap, slår han eit slag for å vere romsleg og raus med folk rundt seg.

– Men du er ikkje romsleg nok til å kunne samarbeide med MDG i ei framtidig regjering?

– Nei, det er ikkje aktuelt. Men vi har respekt for standpunktet til kvarandre. Akkurat som eg har respekt for standpunktet til Frp og Høgre. Vi har ulike syn. Det handlar om usemje i politikk. Ikkje personane, seier han.

Han utdjupar kva han eigentleg meiner – på eit personleg plan:

– Prøv å vere litt romsleg. Er det ein du tenker du skulle ringt til eller banka på til, så gjer det. Du angrar aldri etterpå. Og så er det ingen som blir lei seg for å få ein varm klem.

– Trur du Jesus ville stemt på Senterpartiet?



– Eg trur han er heva langt over norsk partipolitikk. Uansett om han er ein historisk person eller Guds son, så trur eg ikkje han gjekk og tenkte så mykje på norsk politikk då han gjekk rundt i Betlehem, Nasaret og Jerusalem for 2000 år sidan.

