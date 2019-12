Augelege vil ha forbod mot privat fyrverkeri

innenriks

For første gong har dei gått saman om ei oppfordring til styresmaktene om å forby privat oppskyting av rakettar.

I staden bør profesjonelle pyroteknikarar stå for markeringa av inngangen til det nye året, meiner dei.

– Då vil vi få slutt på den endelause rekka av skadar som vi har hatt i så mange år, seier Bull, som er overlege ved augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus, til NTB.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) opna tidlegare i år for at Noreg skal forby privat bruk av fyrverkeri, ifølgje Nationen.

16 skadde i fjor

Bull har kjempa for eit forbod i ei årrekke. I 2005 byrja han å registrere alvorlege augeskadar som følgje av fyrverkeriulykker. Det året vart 28 personar skadde. Etter innføringa av pinnerakettforbodet i 2008 sokk talet på skadar til 10 og heldt seg der i to år. Sidan har talet skadde lege på mellom 15 og 18 personar. I fjor fekk 16 personar alvorlege augeskadar i samband med nyttårsfyrverkeriet.

I tillegg kjem det ein heil del mindre augeskadar, og dessutan alvorlege handskadar og brannskadar, som blir behandla på legevaktene.

– Kvar einaste av desse skadane er heilt unødvendige. Vi kan ikkje halde fram med dette, seier Bull, som første gong foreslo eit forbod i 2007.

– Viss eg hadde vorte høyrd i 2007, hadde vi unngått 170 skadetilfelle. Viss eg blir høyrd no, kan vil unngå 244 skadar dei neste 14 åra, seier han.

Ser til Sverige

Han og Dyrebeskyttelsen Noreg ber no om at kvar kommune utarbeider ein plan for felles markering av årsskiftet i minutta rundt midnatt 31. desember. Kvar og ein kommune bør stå fritt til å avgrense eller forby fyrverkeri, meiner dei.

– Vi ber Justis- og beredskapsdepartementet og kommunane i landet om å mellom anna sjå til Sverige, kor fleire kommunar tilbyr alternativ feiring i form av laserlysshow, som sparer både menneske, dyr og miljø, seier dagleg leiar Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Noreg.

– Verste dagen i året

Også Veterinærforeininga ønsker seg eit rakettforbod.

– For ein del dyr er nyttårsaftan den verste dagen i året, seier president Torill Moseng til Nationen.

– Vi meiner òg at det ikkje skal vere lovleg med privat oppskyting, og at det berre skal vere offentleg godkjent fyrverkeri. Då kan ein vite kvar det er oppskyting. Dette kjem det ei høyring om på nyåret, seier Moseng, som peikar på at både ville og tamme dyr kan reagere på smella, lyset og svitsja som kjem når rakettane blir fyrte av.

– Det kan føre til at mange dyr får lydfobi og blir svært engstelege, seier ho.

