Halvparten av nordmenn vil bore etter meir olje

Det kjem fram i ei spørjeundersøking frå Sentio Research gjort på oppdrag for Klassekampen.

Ho viser at berre 27,7 prosent vil avslutte oljeutvinninga. Delen av dei som er for meir olje- og gassutvinning, er høg i alle dei fire aldersgruppene i undersøkinga. Ho er likevel høgast blant personar mellom 18 og 22 år. 58 prosent av dei spurde i denne aldersgruppa meiner Noreg bør opne nye område for olje- og gassverksemd.

Det er innbyggarar i fylka Finnmark, Sogn og Fjordane og Hedmark som er mest positive til å opne nye område for olje- og gassverksemd. Alle tre fylka har eit fleirtal på over 60 prosent.

Trøndelag er det einaste fylket i landet der fleire er mot enn for vidare oljeleiting.

Undersøkinga viser samtidig at det tidlegare var ein større del enn no som ønskte framleis oljeleiting- og utvinning, samtidig som folk har vorte meir usikre: I ei liknande undersøking i fjor var 7 prosent usikre, medan i år svarte 23 prosent at dei er usikre på om dei ønsker framleis leiting og utvinning.

Undersøkinga i år vart gjennomført i perioden 13. til 19. desember blant 1.004 respondentar.

