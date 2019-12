KrFs generalsekretær seier partiet må godta nokre Frp-sigrar

innenriks

Geir Morten Nilsen (41) kom frå stillinga som konsernsjef i Mediehuset Dagen, då han i sommar overtok som generalsekretær i KrF. Då avløyste han Hilde Frafjord Johnson, som hadde sete i tre år, men som ville gi seg etter at KrF valde å gå inn i regjering.

– For å ha regjeringsmakt og få innverknad må KrF godta at Frp òg får sigre, slår Nilsen fast i eit intervju med Dagbladet.

– Det er nokre gonger enklare å vere eit opposisjonsparti som kan reise fana høgt i alle saker, men då har ein òg tilsvarande mindre innverknad på styringa av landet, seier han.

Nilsen har tidlegare sagt at sekulariseringa har komme for langt i det norske samfunnet, og at det er mindre toleranse for tru. Han utdjupar dette slik overfor Dagbladet:

– Det eg meiner, er at ein må få vere fri til å meine og tru utan å bli ekskludert, stigmatisert og hetsa. Viss ytringsrommet blir innsnevra slik at du må vere «rettenkjande» for å vere ein del av dette samfunnet, då er det eit samfunn vi ikkje vil ha, seier Nilsen.

KrF hadde i desember ei gjennomsnittleg oppslutning på 3,4 prosent på meiningsmålingane. Månaden før var snitta 3,3 prosent.

