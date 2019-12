Ryfylketunnelen opna på årets nest siste dag

innenriks

Klokka 12 opna tunnelen for trafikk, og det var bilistar frå Solbakk i Strand kommune som fekk vere dei første til å teste den undersjøiske tunnelen, skriv Stavanger Aftenblad.

Då dei første bilane nådde Hundvåg i Stavanger kommune, vart løpet i motsett retning opna.

Tunnelen består av to løp på 14,4 kilometer og går på det djupaste 292 meter under havoverflata. Bygginga av tunnelen starta for sju år sidan. Tunnelen utgjer to tredelar av Ryfast-prosjektet, som kostar omtrent 8,1 milliardar kroner.

