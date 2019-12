NAF krev fleire ladestasjonar i 2020

innenriks

– No byrjar det å haste, seier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgivar i NAF.

NAF ber regjeringa om å kalle inn aktørane som skal sørge for utbygging av ladestasjonar.

– Vi må få rydda opp i flaskehalsane som no hindrar utbygging. Mengda ladestasjonar heng ikkje med på veksten i talet på elbilar, slår Sødal fast.

Bygger færre enn lova

Regjeringas mål er at alt nybilsal i 2025 skal vere nullutsleppsbilar. Men samtidig blir det bygt færre ladestasjonar enn lova, og langt færre enn det som trengst, viser tal som NAF har samla inn frå ladeoperatørane.

– I 2019 vart det berre bygd litt over halvparten av den ladekapasiteten som trengst, og langt færre hurtigladarar enn det selskapa planla for i starten av året, seier Sødal, som peikar på at ein god ladeinfrastruktur er ein føresetnad for å nå det politiske målet.

– Her har regjeringa eit ansvar, seier han.

I 2019 vart det sett opp under 400 nye ladepunkt i Noreg, med ein samla ladekapasitet på om lag 40.000 kilowatt. Det er 30.000 kilowatt mindre enn det som trengst, ifølgje NAF.

Lading viktig hinder

Ifølgje ladeoperatørane kjem den treige utbygginga av lang saksbehandling i kommunane, vanskelege nettselskap og høge effekttariffar.

Ei undersøking blant NAF-medlemmene viser at rekkevidde, hengarfeste og hurtiglademoglegheiter er dei viktigaste hindera for å gå over til elbil.

– Lading er det enklaste hinderet for regjeringa å rydde av vegen, seier Sødal.

(©NPK)