No skal det svi på pungen å ikkje møte til time på sjukehuset

Frå 1. januar vil gebyret for pasientar som ikkje møter til poliklinisk time ved sjukehus, auke frå 702 kroner til 1.053 kroner, ein auke på 50 prosent.

Gebyret svarer dermed til tre eigendelar.

200.000 møter ikkje

Det auka gebyret vart vedtatt i samband med statsbudsjettet for 2020. Hensikta er å få bukt med problemet med at pasientar ikkje møter til oppsett time. Kvart år skjer dette for om lag 200.000 avtalar.

– Det fører til lengre ventetider for andre og er dårleg utnytting av ressursane. Når pasientar ikkje møter til timen sin, så bind dei opp tida til legane og sjukepleiarane. Det går utover alle andre, seier stortingsrepresentant Camilla Strandskog (H) i helse- og omsorgskomiteen til NTB.

Ho peikar på at det er mykje som skal vere på plass når ein pasient blir sett opp til ein time i spesialisthelsetenesta.

– Den riktige spesialisten set av tid. Ofte skal undersøking gjerast i spesialrom som må reserverast. Mange skal til andre undersøkingar samtidig, til dømes røntgen. Det betyr at det òg er reservert tid der, og helsepersonellet lagt dette inn i arbeidsplanen for dagen. Når ein pasient ikkje møter til avtalt time utan å ha meldt forfall, er det mykje arbeid og tid som går i vasken, seier Strandskog.

Må avlyse innan 24 timar

Ho ber alle vere flinkare til å avlyse eller utsetje timar ein ser at ein ikkje får nytta. Ein sjukehustime kan avlysast inntil 24 timar i forkant, enten på nett eller på telefon.

– Då kan nokon andre få timen, eller legane og sjukepleiarane kan bruke tida si på anna viktig arbeid, seier Strandskog.

Om ein blir akutt sjuk og dermed ikkje kan møte til timen, kan ein likevel få sleppe gebyret.

Regjeringa har òg vedtatt å auke taket på eigendelen til høvesvis 2.460 kroner for legebesøk, poliklinikk og medisinar på blå resept og 2.176 kroner for fysioterapeut, rehabiliteringsopphald med meir.

