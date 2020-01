Frp slikkar såra sine etter «annus horribilis»

innenriks

– Det har vore eit år med mykje støy, men gudskjelov avsluttar vi året i harmoni, seier Frp-leiar Siv Jensen til NTB.

Ho er likevel ikkje redd for å erkjenne at 2019 har vore krevjande.

– Frp gjorde eit skikkeleg dårleg kommuneval. Derfor har eg varsla at ein vil sjå eit mykje tøffare og tydelegare Frp framover. Det skuldar vi veljarane, seier ho.

Etter fleire skandalar i 2018 hadde Framstegspartiet håp om å unngå støy og negative oppslag i året vi nettopp har lagt bak oss. Slik gjekk det ikkje.

Krise på krise

Allereie før landsmøtet i vår var situasjonen vanskeleg, sidan endå ein justisminister frå Frp måtte gå av. Paritet har no hatt sju justisministrar sidan 2013.

I sommar førte kravet frå Frp-grasrota om bompengekutt til månader med intern støy og til slutt full krise i regjeringa.

Deretter baud Siv Jensen med kronikken sin om «snikislamisering» i valkampen opp til ny ordkrig mellom Frp og Venstre – og i haust gjorde Frp det dårlegaste kommunevalet sitt sidan 1991.

I oktober sprakk Nav-skandalen, og 13. desember enda Frps «annus horribilis» med at sentralstyret la ned lokallaget Bergen Frp.

Tar grep

Situasjonen i Bergen fører til at det no blir tatt grep internt.

– Det har vore mange saker eg skulle vore forutan. Men i store organisasjonar med mange individ skjer det av og til ting ein skulle ønske ikkje skjedde, seier Jensen – og kjem med ei innrømming:

– Vi har erkjent at organisasjonsbygging og -utvikling, utdanning og kompetanseheving har vore litt forsmådd i ein periode. Det tar vi grep for å gjere noko med, seier ho.

Jensen meiner likevel ikkje at bompengesaka slo berre negativt ut for Frp.

– At vi sette oss ned midt i kommunevalkampen og landa eit forlik, har gitt milliardar av kroner for å få bompengetakstane ned, både i by og bygd, seier ho.

Anstrengingane har tilsynelatande òg gitt ro i eigne rekke. Landsmøtet til Frp kravde at regjeringa brukar Oljefondet på å slette bompengegjeld på anslagsvis 100 milliardar kroner. No har protestane stilna.

Toppar laget før nye kampar

Rett før juleferien sørgde Frp-sjefen for å få på plass begge nestleiarane sine i regjeringa då Terje Søviknes vart eldre- og folkehelseminister og Sylvi Listhaug olje- og energiminister.

Frp plasserer dermed ein av dei mest omstridde, profilerte og sentrale politikarane sine i ei nøkkelrolle føre det som blir eitt av dei største interne slaga i regjeringa neste år – kampen om kvar den såkalla iskanten skal gå i Barentshavet.

Saka avgjer i praksis kor langt nord det skal vere tillate med oljeaktivitet – og bringar Venstre og Frp på kollisjonskurs. Jensen vil ikkje kommentere iskanten direkte overfor NTB, som snakka med henne før utnemninga av Listhaug. Men ho understrekar at rammevilkåra for oljenæringa ligg fast med Frp ved roret.

– Det gjer dei. Det er definert i regjeringsplattforma. Vi fører ein leitepolitikk som er langsiktig og opnar moglegheita for å leite i nye område, seier ho.

Også i skattepolitikken er det duka for konflikt mellom Venstre og Frp. Eit Venstre-utval foreslo nyleg å føre inn att skatt på arv, etter at regjeringa fjerna arveavgifta i 2013.

– Det er ein veldig dårleg idé, viss Venstre landar på det. For Frp er det heilt uaktuelt å føre inn att arveavgift, seier Siv Jensen.

(©NPK)