Ari Behn blir hylla med gatekunst i Bergen

Portrettet er måla på ein vegg ved det gamle Biltilsynet i Fyllingsdalen i Bergen og er rundt 6 meter høgt og 15 meter breitt.

Det var Dagbladet som først omtalte saka.

Øistein Jakobsen i StreetArt Bergen er prosjektleiar. Han fortel at alle har stilt opp på dugnad på kort varsel for å få prosjektet gjennomført. Gatekunstnaren Tegson frå Bergen og dei to spanske gatekunstnarane Bisho Sevillano og Rochihiro står bak måleriet.

– Dette tok av som ein rakett. Eigaren av bygget sa ja på strak arm og Naboen utleie Bergen lånte oss lift gratis, seier Jakobsen til NTB.

Jakobsen meiner Behn og gatekunst på mange måtar går hand i hand.

– Han er ein påfugl og ein fritenkjar. Han er ein utbrytar frå det normale. Det er kjernen i gatekunst, seier Jakobsen.

Heile prosjektet tok om lag tre dagar å gjennomføre og stod klart nyttårsaftan. Fleire skodelystne har allereie tatt turen for å sjå kunstverket.

– Folkevandringa har byrja. Fleire stoppar opp og tar bilde, seier Jakobsen.

Tegson seier at verket er ei hyllest til Ari Behn.

– Han var ein fargeklatt. Eg har i fleire år følgde kunsten hans. På det kunstnariske var han ein spennande person. Det er spennande med folk som ikkje følgjer A4-norma. Han gjorde sitt eige, seier Tegson til Dagbladet.

