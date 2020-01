Avinor får miljøkritikk for støtteordningar for flyselskap

innenriks

Frå 2014 og fram til i 2018, brukte Avinor 330 millionar kroner på støtteordningar. I tillegg kjem lønnsutgifter. Det viser tal frå Samferdselsdepartementet og Avinor, melder NRK.

Eit kinesisk flyselskap fekk seinast i mai støtte til å opprette direkterute frå Beijing til Gardermoen.

Ifølgje Avinor reduserer støtteordningane risikoen ved oppstart av nye ruter, ei ordning fleire konkurrentar òg har. Gevinsten er fleire passasjerar og større inntekter.

På Stortinget reagerer likevel både SV og regjeringspartiet Venstre negativt.

– Det er heilt meiningslaust at Avinor bruker fleire hundre millionar kroner på å auke ureininga, seier Lars Haltbrekken (SV). Også Venstres Ketil Kjenseth er skeptisk.

– Eg er litt overraska når det er den store merksemda på klima og miljø, seier han.

Eit offentleg utval overleverte nyleg ein rapport om norsk luftfart til samferdselsministeren. I rapporten går utvalet inn for å avvikle slike støtteordningar.

Konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor, Øyvind Hasaas, meiner på si side at Avinor følgjer instruksen frå Stortinget, og at direkteruter og fulle fly er den beste måten å redusere klimavtrykket.

