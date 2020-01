Ekspertar: Snittprisen på nordsjøolje ikkje over 70 dollar i 2020

innenriks

Finansavisen har snakka med tolv aktørar – mellom anna analytikarar, investorar og leiarar – om prisforventningane deira for 2020. Dei aller fleste er samde om at det vil vere til dels betydelege variasjonar gjennom året, men at gjennomsnittsprisen truleg vil liggje over 60 dollar fatet når 2020 tek slutt.

Oljeanalytikar Trond Omdal og senioranalytikar Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities er mest optimistisk og spår ein gjennomsnittleg pris på 70 dollar for eit fat Brent-olje på spotmarknaden.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) ventar at han vil vere på 65 dollar. Det er markant høgare enn prisen Finansdepartementet legg til grunn i statsbudsjettet fór i år – 476 kroner eller rundt 52 dollar etter kursen då budsjettforslaget vart lagt fram i oktober i fjor.

Mannen som trefte best med oljeprisprognosen sin for 2019, gründer og investor Berge Gerdt Larsen, seier til Finansavisen at «rundt 60 dollar per fat ser ut til å være den nye normalen». Han understrekar at utfallet av valet i USA kan få betydeleg innverknad på oljeprisen, men poengterer at det ved inngangen til 2020 «er for mye olje i markedet».

– Det er Opec som held prisen oppe. I prinsippet er det Saudi-Arabia og Russland som styrer, seier han.

