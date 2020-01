Kongelege og toppolitikarar til Ari Behns bisetjing

innenriks

Både kongelege, statsrådar, norske politikarar og ei rekke kulturpersonlegdommar er venta å delta under Behns bisetjing i Oslo domkyrkje fredag.

Frå regjeringa deltar både statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V), olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), blir det opplyst frå Statsministerens kontor til NTB.

Stortingspresident Tone Trøen deltar òg i bisetjinga. Blant partileiarane til opposisjonen stiller Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Også Natos generalsekretær og tidlegare leiar av Arbeidarpartiet, Jens Stoltenberg, kjem til bisetjinga, får NTB stadfesta.

Prins Daniel deltar

Den 47 år gamle forfattaren, kunstnaren og prinsesse Märtha Louises tidlegare ektemann gjennom 14 år tok livet sitt 25. desember.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise fekk tre døtrer saman, Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11).

Dødsannonsen stod torsdag i Aftenposten og Budstikka. «Du er høgt elska av oss alle. For barna er du uerstatteleg.", heiter det.

Det er så langt ikkje kjent kva medlemmer av den norske kongefamilien som skal delta i bisetjinga. I nyttårstalen fortalde kong Harald at kongefamilien er sterkt prega av Behns dødsfall.

Frå Sverige vil prins Daniel representere det svenske kongehuset i bisetjinga, ifølgje VG.

Daniel og kronprinsesse Victoria var, ifølgje kongehusekspert Jenny Alexandersson i Aftonbladet, nære venner av Ari Behn og prinsesse Märtha Louise, skriv Se og Hør.

Stort sikkerheitsoppbod

Bisetjinga vil vere open for alle, men mange plassar er allereie reserverte til den næraste familien, venner, kongelege og representantar frå det offisielle Noreg. Det er derfor viktig å møte opp i god tid dersom ein skal få plass i kyrkja, seier talsmannen til familien, Geir Håkonsund, til NTB.

Totalt er det 800 plassar i Oslo domkyrkje. Dørene opnar klokka 12 og bisetjinga startar klokka 13. Det er Oslo-biskop Kari Veiteberg som skal forrette. I tillegg til musikalske innslag, salmar og bønn vil det vere minneord om Ari Behn som skal lesast av familiemedlemmer, opplyser Håkonsund.

– Dei som ønsker å delta, må vere klar over at det er ei bisetjing med eit høgt tryggingsnivå, og at ein ikkje vil sleppe inn i kyrkja med til dømes vesker eller bagar, seier Håkonsund.

Det vil vere ein eigen publikumskø separat frå inngangen for dei reserverte plassane.

Politiet vil gjennomføre nokre trafikkregulerande tiltak i umiddelbar nærleik til Oslo domkyrkje i samband med bisetjinga. Elles vil folk som ferdast i Oslo sentrum, ikkje bli påverka av tryggingstiltaka, skriv Oslo-politiet i ein e-post til NTB.

Hylla med helsingar og veggmåleri

I Oslo domkyrkje har det sidan nyttårsaftan vore lagt ut ein kondolanseprotokoll for Ari Behn. Protokollen låg ute fram til klokka 16 torsdag, i tillegg til i nattopen kyrkje frå klokka 18 same dag fram til klokka 6 fredag 3. januar.

Torsdag formiddag var rundt 50 sider fylte med helsingar frå fleire hundre personar. Dagen før var det lange køar for å få signere protokollen, og kyrkja heldt ope utover opningstida for at alle i køen skulle få skrive helsinga si, får NTB opplyst frå Oslo domkyrkje.

– Du spreidde lys og fekk dei rundt deg til å skine, skriv ein.

Karakteristikkar som «ein fargeklatt» og «heilt spesiell» går igjen. Fleire skriv at han vil bli sterkt sakna og aldri gløymt. Mange skriv at dei ikkje kjende han personleg, men likevel følte at dei kjende han.

I Bergen har gatekunstnarar hylla Behn med eit rundt 6 meter høgt og 15 meter breitt portrett måla på ein vegg ved det gamle Biltilsynet i Fyllingsdalen. Det var Dagbladet som først omtalte saka.

(©NPK)