I ein e-post til NTB opplyser leiar for Felles eining for operativ teneste, Johan Fredriksen, at bisetjinga er eit privat arrangement, og at politiet hjelper arrangøren med å legge til rette for at bisetjinga kan gjennomførast på ein sikker og verdig måte.

– Ut frå dei som er til stades, vil det setjast i verk nokre rutinemessige tryggingstiltak, seier Fredriksen.

Politiet vil i samband med bisetjinga mellom anna regulere trafikken i nærleiken av Oslo domkyrkje, opplyser politiet.

