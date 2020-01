Prisfall for OBOS-bustader

innenriks

På landsbasis gjekk prisane ned med 4,9 prosent frå november til desember.

Kvadratmeterprisen var på 59.152 kroner i desember. Dette er 1,3 prosent lågare enn i desember i 2018.

– Det er vanleg sesongmønster at talet på sal spaknar i desember. Tala for denne månaden er baserte på få observasjonar, og uvissa i tala er høgare enn normalt, seier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Ho understrekar at bustadmarknaden ser ut til å vere prega av høg aktivitet. Tala viser at det vart omsett fleire OBOS-bustader i desember i år enn i fjor.

Sjeføkonom Sissel Monsvold påpeikar at bustadmarknaden har vore godt balansert gjennom store delar av 2018 og 2019 og meiner utsikter til god lønnsvekst og uendra rente vil trekke prisane opp noko.

Monsvold er likevel bekymra for at det ser ut til å bli bygd for få bustader i Oslo-området dei kommande åra.

Novembertala frå Statistisk sentralbyrå viser at det vart gitt 2.477 løyve til å setje i gang i Oslo, noko som er rundt 19 prosent lågare enn i same periode i 2018. Samtidig har folketalet i Oslo auka med 9.264 dei tre første kvartala i 2019, mot 6.417 i same periode i 2018. Talet på ferdigstilte bustader er òg venta å spakna markant.

– Dette taler for at prisveksten i Oslo blir høgare enn i landet elles, seier Monsvold.

