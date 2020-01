Raumabanen stengd etter at tog køyrde inn i stein

innenriks

– Det er eit tog på veg frå Åndalsnes til Dombås med rundt 70 personar om bord som har køyrt inn i ein stein. På grunn av dette lek det diesel frå toget, og det kjem seg ikkje vidare, seier operasjonsleiar Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Ifølgje Bane Nor vart det òg skadar på bremsesystemet på toget.

Ingen personar vart skadde i samanstøyten, og passasjerane vart frakta vidare med buss til Dombås.

Bane Nor melder at det er forventa at Raumabanen vil bli halden stengd i fleire timar som følgje av reparasjonar etter kollisjonen med steinen.

Det er førebels ikkje klart kvifor steinen låg i skjenegangen.

– Vi undersøkjer årsaka, og om det kan ha vore eit ras i forkant, seier operasjonsleiar Antonsen.

