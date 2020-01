innenriks

Det opplyser Innlandet politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet fekk melding om brannen like før klokka 5 torsdag morgon. Ingen personar vart skadde i brannen, men to personar vart sende til Hamar sjukehus for sjekk.

– Politiet har kontroll på dei sikta personane. Barnevernet er rutinemessig kopla inn i saka, skriv politiet i pressemeldinga.

