Undersøking: Tre av fire foreldre deler bilde av barna på sosiale medium

– Vi er ikkje ute etter å ta den enkelte forelderen som stolt viser fram bilde av barna sine, men vi ønsker å påpeike at i foreldreansvaret ligg òg å ta vare på retten barn har til privatliv og vern på nett, seier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Noreg.

Undersøkinga, som er utført av Respons Analyse på vegner av Unicef, viser at dei fleste deler frå eitt til ti bilde av barna på ein månad, medan 10 prosent svarer at dei deler ein gong i veka eller oftare.

Det betyr at i gjennomsnitt vil eit barn i Noreg ha 1.165 bilde liggjande av seg sjølv på internett innan det er tolv år gammalt.

44 prosent av dei spurde meiner talet på bilde og videoar av barn bør avgrensast, og heile 58 prosent seier at dei er bekymra for utviklinga.

– Vi ønsker ikkje stoppe bildedeling heilt, men vi ønsker at folk skal tenkje seg om to gonger før dei publiserer, og at dei skal spørje barna sine om lov, seier Viken.

Undersøkinga viser at 52 prosent allereie spør barna om det er greitt at eit bilde blir lagt ut.

Det er hovudsakleg på Facebook og Snapchat bilda blir delte (62 prosent og 61 prosent), medan 43 prosent deler på Instagram.

Av dei som ikkje deler bilde av barna i det heile, seier 62 prosent at det er bekymring for personvernet til barna som er hovudgrunnen.

