Behns søster: – Eg lovar å ta vare på jentene dine

– Det var ingen eg kunne snakke med slik som med deg. Du forstår. Du lyttar. Du ser. Du var nysgjerrig og til stades, sa Anja Bjørshol.

Ho heldt tale saman med broren Espen Bjørshol under Ari Behns bisetjing.

– Det er berre 17 månader mellom oss, så du er ikkje så veldig mykje eldre enn eg. Det verka likevel nokon gonger som to liv, sa Anja Bjørshol.

Ho snakka òg om døtrene til broren.

– Eg lovar å ta vare på jentene dine – dei tre du elska aller høgast, sa ho.

Espen Bjørshol tok mellom anna opp korleis broren alltid hadde tatt vare på han.

– Sjølv i dag kjennest det trygt å stå her bak deg. Dette er ein spesiell situasjon, og det er viktig for meg å seie at det å velje å ta sitt eige liv ikkje må prisast, sa han.

– Denne situasjonen er uhandgripeleg. Etter at eg vart vand til sjokket, tenkte eg på andre pårørande som har opplevd det same. Det må vere vanskeleg å ikkje kjenne på vreide og skuldkjensle. Eg unner alle som har opplevd dette, å kunne sleppe dei vonde kjenslene og heller rydde plass til å handtere og leve med sorga, sa Bjørshol.

