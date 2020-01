Endå ein raud KrF-profil melder seg ut

innenriks

– Dette er ikkje ei forhasta avgjerd, men noko eg har tenkt på over tid. Eg kjenner at dette er riktig for meg no, men samtidig trist. Det er ikkje ei avgjerd eg har søkt og ønskt, seier Solli til Vårt Land fredag.

I ein kronikk i same avis forklarer Solli kvifor ho melder seg ut.

«Jeg tror partiet ikke lenger ønsker å gjøre døren høy og porten vid. Jeg ser en ledelse som styrker sin profil inn mot det kristenkonservative velgersegmentet i landet vårt», skriv ho.

Ei rekke KrF-arar som stod på tidlegare partileiar Knut Arild Hareides raude side under retningsvalet til partiet for vel eitt år sidan, har sidan forlate partiet. Som kjent vann den blå sida, som dagens KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad stod i spissen for, fram i retningsvalet.

