Fleire i kø for Ari Behns bisetjing

Seremonien byrjar klokka 13 og er open for alle. Det er venta fullsett kyrkje og stor kø utanfor. Fredag morgon stod fleire og venta på å komme inn i kyrkja.

– Ari Behn var spesiell for meg, han var annleis og prøvde ikkje å vere nokon annan enn den han var. Han trefte meg både med humoren, kunsten og litteraturen. Eg er her i dag for å seie farvel og få ro i sjela, seier 15 år gamle Lava Stjern Schjølberg. Saman med mora Ingjerd Stjern var ho den første som var på plass i køen.

Dei to har komme eins ærend frå Røros for å vere til stades under bisetjinga. Det var Lava som ville dra, så mora vart med for hennar skuld.

I tjukt og tynt

Føre i køen står òg Inger Lise Kolstø frå Karmøy og Elisabeth Nesheim frå Vindafjord. Dei to venninnene har følgt dei kongelege i tjukt og tynt og var òg til stades i bryllaupet til Ari Behn og prinsesse Märtha Louise i Nidarosdomen.

– Vi er veldig rojale, slår Elisabeth fast.

– Vi har støtta oppunder alt av gledelege hendingar, og vi synest det er viktig å vise at vi òg stiller opp ved triste hendingar, seier Inger Lise.

– Føre si tid

Dei meiner Ari var ein mann føre si tid som torde å vise kjensler og vere mjuk.

– Han var òg ein som hugsa folk. Han kjende oss att då vi var i Stockholm og sa: «der er de jo». Det var heilt forferdeleg å høyre at han hadde tatt livet sitt, det var overraskande, sjølv om vi visste at han sleit.

Mange av dei 800 plassane i Oslo domkyrkje er reservert familie, venner og det offisielle Noreg. Heile kongefamilien deltar i bisetjinga, i tillegg til ei rekke toppolitikarar.

Bisetjinga blir send direkte på NRK.

