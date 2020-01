Maud Angelica Behn får lovord for den sterke bodskapen i minneordet til faren

innenriks

– Pappa må ha vore så sliten at han ikkje hadde følt at han hadde nokon annan utveg enn å dra frå denne verda, sa Behn i minneordet sitt.

– Der trur eg han tok feil. Det er alltid ein utveg. Eg vil seie til alle at det alltid finst ein utveg, sjølv om det ikkje kjennest sånn. Folk vil hjelpe, du kan få hjelp, og det kan bli betre, heldt ho fram og understreka at å be om hjelp, ikkje er ei svakheit.

Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen i organisasjonen Mental Helse seier at ho nesten er mållaus over at ein 16-åring klarer å halde ein sånn tale ved båra til faren. Ho takkar Maud Angelica Behn for minneordet, som ho trur kan hjelpe mange.

– At ho, som akkurat har mista faren, sa dette, det trur eg har stor effekt, seier Bergersen til NTB.

– Ho trenger betre gjennom

Behns familie har sidan bortgangen hans 1. juledag vore open om at han tok sitt eige liv.

Ein tydeleg prega statsminister Erna Solberg (H) synest Ari Behns bisetjing var ei rørande oppleving og beskriv Maud Angelicas tale som utruleg sterk. Statsministeren tok sjølv opp sjølvmordsproblematikk i nyttårstalen sin etter at Behn valde å avslutte livet.

– Eg trur kanskje ho trenger betre gjennom med bodskapen om at du er nøydd til å be om hjelp, for det er folk som er glad i deg. Det trur eg er det viktigaste vi seier til alle folk.

– Eg trur det treffer midt i hjartet på dei som slit og for mange pårørande, den klare, innstendige bodskapen om å be om hjelp, seier statsministeren til NTB.

Vårt Land: Eit vendepunkt

Både Maud Angelica og Ari Behns bror Espen Bjørshol trekte fram sjølvmordsproblematikken i talane sine under bisetjinga i Oslo domkyrkje fredag.

Leiar for Nasjonalt Senter for Sjølvmordsforsking og -førebygging (NSSF), Lars Mehlum, seier til NTB at det er bra at familien peikar på at det er viktig å søke hjelp.

– Eg trur denne bodskapen når fram til mange, seier han.

Vårt Land skriv fredag på leiarplass at dei meiner Maud Angelica Behns tale er den viktigaste på lang tid, og at talen kan bli eit vendepunkt i arbeidet med å førebygge sjølvmord og sjølvskading.

– Ho set ord på det mange etterlatne føler; at verken ho eller nokon andre forstod kor sjuk faren var. Samtidig slår den modige 16-åringen fast at ingen har skuld i det som har skjedd, skriv avisa.

Gav etterlatne eit ansikt

Både Rådet for psykisk helse og Landsforeningen for etterlatte ved sjølvmord (Leve) meiner bodskapen i Maud Angelica Behns minneord i bisetjinga var viktig og gjekk langt utover sorga til 16-åringen.

– Vi veit at kjensla av å vere ei byrde for omgivnadene sine er veldig sterk. Ho var klar på at sånn var det ikkje. Det er berre sorg, smerte og sakn hos dei som sit igjen, seier generalsekretær Terese Grøm i Leve til NRK.

– Ved å gi dei etterlatne eit ansikt har Maud Angelica gripe heile nasjonen, seier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, til kanalen.

Njie: – Talen har redda liv

Trond Giske, nær venn med Ari Behn og fadder til Maud Angelica, synest talen til faderbarnet var klok og rørande.

– Han var veldig rørande og utruleg sterkt av ein 16-åring som tar avskjed med pappaen sin. Samtidig òg utruleg klok når ho tar det store blikket og ser at det finst andre som slit og som kanskje treng å høyre akkurat no at det finst hjelp å få, seier Giske.

Journalist og programleiar Haddy Njie, som er gift med Giske, trur den sterke talen til 16-åringen i bisetjinga har redda liv.

– Ho klarer med ei slik kraft å stå der i sårbarheita si og sorga si, og likevel sjå andre. Ho ser at dette skjer kvar dag, og at det finst menneske som akkurat no sit og ikkje ser nokon annan utveg. Eg er sikker på at ho med den talen ho valde å halde i dag, og med den krafta ho heldt den med, har redda liv og har forandra livet til menneske, sa Njie til NTB etter Ari Behns bisetjing i Oslo domkyrkje.

(©NPK)