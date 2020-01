Maud Angelica Behns minneord blir hylla av organisasjonar

innenriks

Generalsekretær Terese Grøm i Leve seier til NRK at Maud Angelicas bodskap gjekk langt utover 16-åringens eiga sorg.

– Vi veit at kjensla av å vere ei byrde for omgivnadene sine er veldig sterk. Ho var klar på at sånn var det ikkje. Det er berre sorg, smerte og sakn hos dei som sit att, seier Grøm.

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse seier til kanalen at Behn-familiens openheit dannar grunnlag for ein ny måte å snakke om sjølvmord på i norsk offentlegheit.

– Ved å gi dei etterlatne eit ansikt har Maud Angelica gripe heile nasjonen, seier ho.

