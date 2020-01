Schjøtt-Pedersen går av som leiar i Norsk olje og gass

innenriks

– Det er ei tid for alt, og no er det på tide å gi stafettpinnen vidare, seier Schjøtt-Pedersen, som har leidd interesseorganisasjonen for petroleumsnæringa sidan våren 2015.

Han har ingen fast plan for kva han skal gjere vidare.

– No skal eg først og fremst legge til rette for ein god overgang for den som skal ta over som leiar av Norsk olje og gass. Kva som blir mitt neste oppdrag, vil eg få komme tilbake til, seier han i ei pressemelding.

Schjøtt-Pedersen har tidlegare vore finansminister, fiskeriminister og statsråd ved Statsministerens kontor for Arbeidarpartiet. Han var i ei årrekke ein av dei mest tiltrudde støttespelarane til tidlegare statsminister Jens Stoltenberg.

Norsk olje og gass er ein interesseorganisasjon for olje- og gassnæringa.

