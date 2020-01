HR-leiar meiner Noregs velferdsmodell mislykkast om ikkje fleire kjem i jobb

innenriks

Sysselsetjingsdelen blant nordmenn i alderen 15 til 64 år var i 2018 på 78 prosent, medan han var over 83 prosent blant dei fem beste OECD-landa, ifølgje ein rapport frå Organisasjonen for økonomisk samarbeid (OECD) som vart lagt fram i desember.

– Sysselsetjingsraten i Noreg går ned, medan han i andre land går opp. Det gjer at vi ikkje har nubbsjans til å bere velferdssamfunnet over tid, seier dagleg leiar Even Bolstad i HR Noreg, som tysdag inviterer til konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 2020.

I tredje kvartal fekk 10,2 prosent av befolkninga i arbeidsfør alder uføretrygd.

Bolstad peikar på at uførleik får negative konsekvensar for den enkelte, for den barna til den enkelte, for verksemder og for samfunnet i sin heilskap.

Slår alarm om unge uføre

Ifølgje tal frå Nav har det vore ein auke i uføretrygda på mellom 25 og 29 år på heile 117 prosent sidan 2010. Også blant unge i aldersgruppa 20 til 24 år har talet på uføre meir enn dobla seg.

– Tidlegare kom uførleik seint i livet. Det som får alarmklokkene til å ringe, er at vi ser fleire unge uføre, seier Bolstad.

Ifølgje OECDs årlege analyse om den økonomiske situasjonen i Noreg, er dei norske ordningane for uføretrygd og sjukelønn for gode. Organisasjonen meiner Noreg bør stramme inn og endre byrdefordelinga mellom Nav, arbeidstakarane og arbeidsgivarane, slik at dei får sterkare motivasjon til å få sjuke tilbake i jobb.

– Feige politikarar

I budsjettet til Arbeids- og sosialdepartementet for 2020 blir det antatt at utgiftene til uføretrygd blir 100,7 milliardar kroner, som er ein auke på nær 8 milliardar kroner frå 2019.

HR Noreg-sjefen meiner at medisinen vart beskriven av Sandman-utvalet allereie i år 2000, men at ein sidan den gongen har gått ein stor omveg via den såkalla IA-avtalen om inkluderande arbeidsliv.

Årsaka er at økonomien har gått bra i Noreg, og at politikarane har vore for feige til å gjennomføre effektive, men upopulære tiltak, meiner Bolstad.

– Partane i arbeidslivet må ta ein del av skulda, legestanden har svikta jobben sin som portvaktarar og slepper for mange inn i systemet, i tillegg har mange av verksemdene ikkje gjort ein god nok jobb, seier han.

For styresmaktene handlar det framover om å sjå nærare på fleire insentivstrukturar og å spele på fleire strenger samtidig. For den enkelte bedrifta handlar det om tett oppfølging, meiner Bolstad.

Utval legg fram tiltak

I vår skal det regjeringsoppnemnde Sysselsettingsutvalet, leidd av Steinar Holden, legge fram fase to av arbeidet sitt med å finne tiltak for å auke sysselsetjinga i Noreg.

Sentralt i rapporten, som utgjorde fase ein av arbeidet til utvalet, står ei endring i sjukepengeordninga: Ved å bruke gradering skal ein sjukmeldt kunne få forlenging av den maksimale varigheita på sjukepengeperioden til inntil 18 månader.

Ekspertgruppa foreslo òg delvis å forskyve finansieringsansvaret til arbeidsgivar frå korttidsfråvær til langtidsfråvær, innanfor ei kostnadsnøytral ramme for arbeidsgivarar samla.

I tredje kvartal var sjukefråværet i Noreg på 5,9 prosent, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Noreg er dermed langt unna målsetjinga i IA-avtalen til regjeringa om at sjukefråværet i perioden 2019 til 2022 skal reduserast med 10 prosent samanlikna med 2018, då sjukefråværet var på 5,7 prosent.

Ei undersøking frå Nav viser at kvinner har 70 prosent høgare sjukefråvær enn menn og at forskjellen mellom kjønna har auka dei siste åra.

