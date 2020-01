2019 vart eit rekordår for organdonasjon

innenriks

Det var transplantert 479 organ til 439 pasientar ved utgangen av desember i fjor. Organa kom frå 113 donorar.

43 personar fekk nytt hjarte, noko som er det høgaste talet for eitt enkelt år i førre tiår. Året før var talet 29. Fleire fekk òg ny nyre, 258 personar i fjor, mot 240 året før, viser nye tal Oslo universitetssjukehus (OUS).

Samtidig fell delen som seier nei til organdonasjon. Han har stabilisert seg på 16 prosent i 2019.

Stiftelsen Organdonasjon gler seg over ein historisk høg ja-del til organdonasjon i Noreg i 2019. Ved 84 prosent av alle førespurnader på donorsjukehusa i landet, vart det gitt samtykke til organdonasjon.

– Dette er svært gledelege tal, spesielt for dei som har fått eit nytt liv, og deira næraste. Det viser at haldninga nordmenn har til organdonasjon blir stadig meir positiv, og at denne positive haldninga gir konkrete utslag på talet på liv som blir redda, seier dagleg leiar Hege Lundin Kuhle i Stiftelsen Organdonasjon.

