Bustadprisane fall 0,8 prosent i desember – utviklinga svakare enn venta i 2019

innenriks

Bustadprisane er no 2,6 prosent høgare enn for eitt år sidan, kjem det fram av den siste statistikken til Eiendom Norge. Det er noko svakare enn prognosane for 2019, då organisasjonen venta prisstiging på 3 prosent.

– Den moderate prisutviklinga i bustadmarknaden heldt fram i desember, poengterte administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge då han la fram tala måndag formiddag.

I desember fall prisane med 0,8 prosent nominelt, men steig med 0,1 prosent etter sesongkorreksjonar. Det er ei normal desemberutvikling i eigedomsmarknaden, understreka Lauridsen. Den rolege marknadsforholda kjem til å halde fram, trur han.

– Med inngangen til 2020 har vi no lagt bak oss to og eit halvt år med moderat prisutvikling i den norske bustadmarknaden sidan toppen i mars 2017. Dette er ei utvikling vi ventar vil halde fram i 2020. Ei moderat utvikling i bustadprisane er godt nytt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten, sa Lauridsen.

Rekordmange sal

Aldri før har det vorte selt så mange bustader på eitt år som i 2019, då det vart omsett 2,8 prosent fleire bustader enn i året før. I desember vart det selt 3.101 bustader i Noreg, noko som er 4,7 prosent fleire enn i tilsvarande månad i 2018.

Det vart lagt ut 3.211 bustader til sals, 2,7 prosent fleire enn i same månad i 2018, medan det for året som heilskap vart lagt ut 2,6 prosent fleire bustader for sal enn i 2018.

– Rekordane frå 2018 i talet på omsetnader og talet på nye bustader på marknaden, er slått med god margin i 2019, og i desember er det selt ei markant høgare mengd bustader enn i desember 2018, seier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 71 dagar å selje ein bustad i desember 2019. Det er ein auke frå 53 dagar i november. Raskast salstid hadde Oslo med 33 dagar og tregast salstid hadde Stavanger og omland med 95 dagar.

Best i Oslo

Oslo hadde den mest positive utviklinga, både når det gjeld desember og 2019 som heilskap, med ein prisvekst på høvesvis 0,7 og 5,5 prosent. Asker og Bærum gjorde det svakast, med eit prisfall på 0,6 prosent i desember, medan Stavanger-området hadde den svakaste utviklinga for 2019 som heilskap, med ein nedgang på 2,7 prosent.

– Ved inngangen til 2020 er det mindre uvisse knytt til drivarane i bustadmarknaden enn ved inngangen til 2019. Bustadlånsforskrifta er avklart for 2020, bustadbygginga er på eit høgt nasjonalt nivå, befolkningsutviklinga er moderat og Noregs Banks rentebane er flat etter fire hevingar av styringsrenta. Av desse drivarane er det størst uvisse om renteaukane vi har fått det siste året fullt ut er prisa inn i marknaden, avsluttar Lauridsen.

Norges Eiendomsmeglerforbund ventar framleis moderat prisutvikling ved inngangen til eit nytt tiår.

– Rammevilkåra i bustadmarknaden som lånerenter, sysselsetjing, inntekter og kredittreguleringar vil truleg vere stabile i første del av perioden. Bustadproduksjonen har vore god i store delar av landet, og bidrar til balanse mellom tilbod og etterspørsel, seier administrerande direktør Carl O. Geving.