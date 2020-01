innenriks

Bustadprisane er no 2,6 prosent høgare enn for eitt år sidan.

– Med inngangen til 2020 har vi no lagt bak oss to og eit halvt år med moderat prisutvikling i den norske bustadmarknaden sidan toppen i mars 2017. Dette er ei utvikling vi forventar vil halde fram i 2020. Ei moderat utvikling i bustadprisane er godt nytt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.