Elvestuen: – Utsleppskutt på sokkelen avgjerande for å nå klimamåla

– At dei store i sektoren, slik som Equinor, no peikar ut ei klar retning mot nær null utslepp i 2050 er av avgjerande tyding. Både fordi det viser at dei har forstått alvoret, og fordi kutt i utsleppa på sokkelen er ein føresetnad for at vi skal nå klimamåla våre, seier Elvestuen.

Equinors utslepp på norsk sokkel skal ned med 40 prosent innan 2030, 70 prosent innan 2040 og vere nær null i 2050.

– Det kjem til å bli dyrare og dyrare for næringslivet å sleppe ut CO2. Dette er derfor framtidsretta planar, seier han.

