Equinor presenterer nullutsleppsplan

innenriks

Den nye ambisjonen til Equinor er å redusere dei samla klimagassutsleppa frå dei opererte felta sine og landsanlegg i Noreg med 40 prosent innan 2030, 70 prosent innan 2040 og ned mot null utslepp innan 2050.

Det inneber eit kutt på over fem millionar tonn CO2 innan 2030.

Equinor er tydelege på at dette ikkje betyr stans i olje- og gassproduksjonen i Noreg.

– Samtidig som vi realiserer desse ambisjonane, forventar vi at våre opererte felt og anlegg skal skape betydelege verdiar. Felta og anlegga har potensial til å generere om lag 3.000 milliardar kroner i inntekter til den norske staten fram mot 2030. Nye felt, levetidsforlengingar, auka olje- og gassutvinning og dessutan effektiv drift vil bidra til høg verdiskaping, seier konsernsjef Eldar Sætre.

50 milliardar kroner

Han meiner den nye klimaambisjonen vil styrke konkurransekrafta på norsk sokkel og verdiskapinga for Equinor.

Equinor planlegg investeringar på rundt 50 milliardar kroner saman med partnarane sine innan 2030 for å kutte utslepp og styrke den langsiktige konkurransekrafta på felta og anlegga sine.

Ifølgje E24 blir kuttplanane kjent i form av to presentasjonar måndag føremiddag. Den eine er med Equinor, medan den andre blir halden av KonKraft -samarbeidet, der LO og NHO er store aktørar.

Reduksjonen på 40 prosent innan 2030 skal skje gjennom tiltak som energieffektivisering, digitalisering og iverksetting av elektrifiseringsprosjekt på sentrale felt og anlegg, inkludert Troll, Oseberg og Hammerfest LNG.

– Historisk skifte

Leiar Frederic Hauge i Bellona kallar overfor E24 målsetjinga som eit «historisk skifte».

– Det er veldig positivt at oljeindustrien endeleg skjønar at dei må ta klimagrep. Det var jaggu på tide. Viss vi ser tilbake på den gongen Statoil og Frp kjempa mot elektrifisering, så viser dette at det har skjedd ei stor haldningsendring, seier Hauge.

Natur og ungdom negative

Natur og Ungdom lèt seg ikkje imponere over målsetjinga om kutt.

– Dette er først og fremst eit pressestunt frå fossila, ikkje noko klimatiltak som monnar. Dei store utsleppa kjem frå bruk av olje, ikkje produksjon, seier Andreas Randøy til NTB. Han er innstilt som ny nestleiar i organisasjonen, som søndag opna landsmøtet sitt.

– I 2050 skal vi ikkje ha nokon norsk oljeproduksjon, og i tillegg er det rett og slett for seint. Tina Bru frå Høgre har til dømes foreslått nullutslepp på sokkelen innan 2035. Skal vi løyse klimakrisa, må vi ha eit heilt anna ambisjonsnivå enn knøttsmå kutt langt inn i framtida, legg Randøy til.

Også skipsfart

Ifølgje E24 er òg Norges Rederiforbund med, noko som skal innebere at skipsfarten på norsk sokkel skal gjere tilsvarande kutt.

Frå NHO skal Norsk olje og gass og Norsk Industri vere ein del av samarbeidet, medan LO skal vere representert ved Fellesforbundet og Industri Energi.

(©NPK)