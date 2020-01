Erna Solberg forsvarar kongeleg opning av gigantfelt

innenriks

– Vi i Noreg skal vere stolte over kva vi faktisk har fått til teknologisk knytt til olje- og gassverksemda vår, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho slår no tilbake mot Une Bastholm i MDG, som søndag kritiserte Equinor og regjeringa for å setje kong Harald i ein situasjon der han «må kaste glans over eit oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisa».

Bakteppet er at kongen tysdag deltar under opninga av det nye gigantfeltet Johan Sverdrup.

Solberg seier ho skal halde seg for god for å setje merkelappar på MDG. Men at Johan Sverdrup blir viktig for verdiskapinga og velferda i Noreg i mange, mange år framover, er det ifølgje statsministeren ingen tvil om.

– Det er heilt naturleg at kongen deltar på opninga av eitt av dei største bidraga til norsk velferd i åra som kjem, seier ho.

Johan Sverdrup skal etter planen vere i produksjon heilt til 2070-åra.

Feltet er den største utbygginga på norsk sokkel sidan 1980-talet, med forventa inntekter som ifølgje Equinor er berekna til 1.400 milliardar kroner.

