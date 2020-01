Philip Manshaus fengsla i åtte nye veker

innenriks

Oslo tingrett gav politiet medhald i kravet sitt om åtte vekers forlengd varetekt under fengslingsmøtet måndag formiddag.

Politiadvokat Hilde Strand opplyser til NTB at grunngivinga for kravet er fare for at 22-åringen skal utføre nye og alvorlege straffbare valdshandlingar dersom han ikkje blir halden i varetekt.

Manshaus møtte måndag formiddag i Oslo tingrett, som skal behandle fengslingskravet. Han var kledd i dress og slips og gjorde nazihelsing, slik han har gjort i tidlegare fengslingsmøte.

Han ville ikkje forklare seg for retten, men kravde seg lauslaten.

(©NPK)