Politiet vil ha Philip Manshaus fengsla i åtte nye veker

Det stadfestar politiadvokat Hilde Strand overfor NTB måndag morgon. Ho grunngir kravet med fare for at 22-åringen skal utføre nye, alvorlege kriminelle handlingar dersom han ikkje blir halden i varetekt.

Manshaus blir framstilt for forlengd varetektsfengsling i Oslo tingrett klokka 10 måndag. Han har sete fengsla sidan han vart arrestert 10. august.

Saka mot han – etter skytinga i Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøstera i sommar – er ferdig etterforska og send til påtalemakta for avgjerd om påtale. Det er Riksadvokaten som tar den endelege avgjerda om tiltale.

Det var 10. august i år at Manshaus skaut og drap den 17 år gamle søstera si, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, heime i familieheimen deira, før han sette seg i bilen og køyrde til Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Der byrja han å skyte. Ingen vart skadde før Manshaus vart overmanna og uskadeleggjord av to eldre menn i moskeen.

I byrjinga av desember vart det klart at tre sakkunnige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilrekneleg då han utførte drapet og terrorhandlinga han er sikta for. Det betyr at han kan dømmast til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnen skuldig.

