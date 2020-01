Raudt ber om at norske styrkar blir henta heim frå Irak

innenriks

– Når USA utfører attentat mot iranske og irakiske leiarar i Irak, og det blir varsla gjengjelding, så er det ein openberr risiko for at det kan ramme norske styrkar i Irak. Det er farleg for tryggleiken til soldatane, og framfor alt aukar det risikoen for at Noreg blir drege inn i USAs krigshissing, som kan utløyse ein øydeleggande krig, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Noreg har for tida eit styrkebidrag på 70 personar i Irak, stasjonert ved den amerikanskdrivne Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen. Søndag bad nasjonalforsamlinga i Irak regjeringa om å kaste ut den USA-leidde koalisjonen som har kjempa mot IS i landet.

Det skjer etter at USA fredag likviderte ein iransk general i den irakiske hovudstaden Bagdad.

Moxnes sender måndag eit brev til utanriksministeren og forsvarsministeren der han ber dei komme til Stortinget og mellom anna gjere greie for kva som skal skje med norske styrkar i Irak når konflikten eskalerer.

Også Frps Christian Tybring-Gjedde og SV-leiar Audun Lysbakken seier til Dagbladet at dei meiner Noreg bør trekke styrkane ut av Irak.

Den vidare skjebnen til det norske bidraget vil bli avklart i samtale med irakiske styresmakter, opplyste forsvarssjef Frank Bakke-Jensen (H) til NTB søndag.

