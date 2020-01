Svak krone og klima bekymrar feriesvoltne nordmenn lite når ferieplanane blir lagde

innenriks

Helst reiser vi til Spania på sommarferie og til England på helgetur. Totalt vil feriebudsjettet vårt for 2020 utgjere 43.050 kroner per husstand, mot 39.500 kroner i fjor, viser ferske tal frå Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

Undersøkinga viser at av dei 70 prosentane av oss som planlegg sommarferie, svarer seks av ti at dei vil setje kursen utanlands. Spania er favoritten, dit 30 prosent ønsker seg, følgt av Danmark og Sverige på delt andreplass med 22 prosent kvar og deretter Hellas med 21 prosent.

– Etter eit år der det har vore spekulert mykje på om folk kjem til å reise mindre, kan vi slå fast at reiselysta framleis er høg. Samtidig ser vi at folk er opptatt av å få tilgang til berekraftige reisealternativ, og at bransjen sjølv tar tak for å bli meir berekraftig, seier Astrid Bergmål, leiar for Virke Reiseliv.

Mange vil på helgetur

33 prosent seier at miljø er styrande for deira val av destinasjon eller reiseprodukt, medan 41 prosent hevdar dei vil ha miljøvennlege alternativ når dei skal bestille ei reise. Bransjen har ifølgje Bergmål utarbeidd ei rekke tiltak for at reisene skal bli meir berekraftige.

Men helgeturar liker vi likevel å reise på, gjerne fleire gjennom året. 79 prosent vil reise på ein slik tur i 2020, og nær halvparten vil utanlands. Då toppar Storbritannia som reisemål, med 31 prosent av dei spurde – noko som er opp 6 prosentpoeng frå 2019.

Miljøomsyn styrer nest minst

– Folk ønsker å nytte helgane til reiser og opplevingar både i Noreg og utlandet, aller helst saman med venner og familie. Stadig fleire trekker fram natur- og kulturopplevingar, mat og drikke eller å dra på aktivitetar som formål med reisa. Det handlar om å få gode opplevingar, seier Bergmål i Virke.

På spørsmål om kva som styrer val av reiseprodukt og destinasjon, toppar politisk stabilitet og tryggleik – der svarer 72 prosent at det styrer ferievalet i «svært stor» eller «ganske stor» grad, medan forbrukartryggleik følgjer like bak. Først nede på sjetteplass – etter også pris, standard og hotellfasilitetar – følgjer miljøomsyn.

8 prosent av dei spurde svarer at miljøomsyn styrer valet i svær stor grad, medan 25 prosent svarer «i ganske stor grad».

Minst av alt lèt vi oss bekymre av valutakursar når vi vel feriemål: Det styrer berre 5 prosent i svær stor grad, og 20 prosent i ganske stor grad.

