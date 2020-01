Tjuveri frå byggjeplassar forseinkar og fordyrar

innenriks

– Tjuveri frå byggjeplassar er eit stort problem for næringa, seier Jon Sandnes, administrerande direktør i Byggenæringens Landsforening (BNF).

BNL har nyleg samarbeidd med politiet og Finans Norge om ein rettleiar for tjuverisikring. Ifølgje byggjenæringa blir tjuvane stadig meir utspekulerte.

– Er først verktøy, GPS-utstyr og andre verdisaker stolne, er det vanskeleg å få det tilbake. Desse tjuveria fortel oss òg at det er profesjonelle aktørar som er på ferde, seier Sandnes.

665 bedrifter svarte på spørsmål om tjuveri på byggjeplassane i samband med NHOs medlemsundersøking i fjor. Undersøkinga vart utført av Ipsos i november.

22 prosent av bedriftene svarte at dei hadde opplevd tjuveri i 2019. 63 prosent gav opp at tjuveria har ført til auka kostnader, både til sikring og til innkjøp av utstyr. 33 prosent svarte at tjuveria fører til forseinkingar.

Rundt halvparten – 47 prosent av bedriftene – svarte at dei melder tjuveria til politiet.

– Det er bra, seier Sandnes, som også trur at fleire vil melde tjuveri dersom det blir enklare og kan skje digitalt. Sandnes meiner dei mange meldingane viser at dette er noko næringa ser alvorleg på.

– Det er viktig at styresmaktene prioriterer økonomisk kriminalitet, og at politiet har ressursar til å etterforske sakene, seier han.

