Elleve Nav-domfelte har bede om gjenopptaking

innenriks

Det kjem fram i eit brev frå setjeriksadvokat Henry John Mæland til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) datert 17. desember i fjor, som ho måndag sende til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

I brevet kjem det fram at påtalemakta så langt har avdekt at 78 personar truleg er dømde på gale grunnlag for trygdesvindel. Av desse er 48 personar dømde til fengsel utan vilkår, 21 fengsel på vilkår og 9 personar samfunnsstraff.

9 av dei 78 har sjølv kravd gjenopning for Gjenopptakingskommisjonen. Vidare har to domfelte kravd gjenopning av dommar som gjeld eksport av barnetrygd, omsorgsstønad og kontantstøtte til EU/EØS-land, skriv Mæland.

Utvida frist

Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembete har vorte gitt ein sentralisert landsdekkjande funksjon med å kvalitetssikre innstillingane og sikre likebehandling, kjem det fram i brevet. Embetet har vorte styrkt med to statsadvokatar til arbeidet.

Politidistrikta skal sende sakene sine til dei lokale statsadvokatembeta sine, som igjen sender dei vidare til Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembete.

Politidistrikta hadde opphavleg frist til 6. desember i fjor til å identifisere personar som har vorte dømde på gale grunnlag for trygdesvindel på grunn av feiltolkinga frå Nav av ei EU-forordning. Denne fristen har vorte forlengd til 20. januar.

– Arbeidet med identifiseringa (...) har vist seg å vere meir omfattande og tidkrevjande enn ein først førestilte seg, skriv Mæland.

Mæland opplyser at han «antar (...) å kunne oversende et utvalg uriktige dommer med begjæring om gjenåpning» til Gjenopptakingskommisjonen i januar 2020, og at galne dommar deretter vil bli behandla fortløpande dei neste månadene.

Kan ta tid

Nav-offer som er uskuldig dømde og straffa, kan likevel måtte vente lenge på erstatning, då regjeringa har avvist å opprette ei hurtigløysing for behandling.

Det er Gjenopptakingskommisjonen som avgjer om ei sak skal takast opp att. Viss ja, går saka tilbake til rettsvesenet for ny behandling. Først etter å ha vorte frikjent i ei ny rettssak kan offera søke Statens sivilrettsforvaltning om erstatning. Dermed kan det gå mange månader før uskuldig dømde til slutt blir frikjende og kan starte erstatningsprosessen.

Siv Hallgren, leiar for Gjenopptakingskommisjonen, seier mange av sakene vil bli behandla av kommisjonen på møtet deira i mars, men at enkelte saker òg kan bli behandla under møtet i januar dersom dei får sakspapira i tide.

– Vi ventar no på å få oversendt politidokumenta frå setjeriksadvokaten. Det gjeld òg for dei elleve sakene som er melde inn direkte til oss, seier ho til NTB.

Torsdag og fredag denne veka held kontrollkomiteen på Stortinget open høyring om trygdeskandalen.

(©NPK)