Gjeldsveksten svakt ned

innenriks

Ved utgangen av november var publikums innanlandske lånegjeld (K2) på 6.022 milliardar kroner, viser nye tal frå kredittindikatorstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB). Delen til hushalda av dette var 3.619 milliardar kroner.

Medan den samla tolvmånadersveksten i lånegjelden var på 5,6 prosent ved utgangen av november, mot 5,8 prosent ved utgangen av oktober, var gjeldsveksten til hushalda i same periode på 5,2 prosent. Det er ein svak auke frå førre månad, då tolvmånadersveksten låg på 5,1 prosent.

Årets omgjering av studielån til stipend er flytta frå november til juli. Dette fører til at gjeldsveksten til hushalda ligg på eit lågare nivå samanlikna med tidlegare år, påpeikar SSB. Byrået anslår derfor at tolvmånadersveksten i lånegjelda for hushalda er 0,2 prosentpoeng lågare enn han ville vore dersom denne endringa ikkje hadde skjedd.

(©NPK)