Mange bilar øydelagde i brann i parkeringshus ved Stavanger lufthamn

– Ein mindre del av p-huset har delvis kollapsa. Det er òg meldingar om at heile anlegget kan kollapse, men det er vanskeleg å spå om konstruksjonen vil halde, seier operasjonsleiar Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Det brenn over fleire etasjar i parkeringsanlegget, og røykdykkarane har av fare for bygningskollaps trekt seg ut av parkeringshuset. Ifølgje Rogaland brann og redning IKS er det mellom 60 og 70 brannmannskap på staden.

Operasjonsleiaren tør ikkje seie kor mange bilar som er øydelagde i brannen, men at det er snakk om fleire titals.

– Det er ikkje mogleg på noverande tidspunkt å seie kor mange bilar som er øydelagde, seier han.

Ifølgje politiet har det ikkje komme meldingar om at menneske har vorte skadde i brannen, som dei opplyser at kan bli «langvarig».

Stans i flytrafikken

Det er i parkeringshus P1 ved «Kiss and fly»-området på flyplassen at fleire bilar står i flammar. Avinor opplyser til NRK at det er over 3.000 parkeringsplassar i parkeringshuset, som var bortimot fullt då brannen starta.

Ved 18.30-tida var det framleis ikkje kontroll på brannen, og brannvesenet dreiv med slokkearbeid.

Tysdag ettermiddag stansa Avinor flytrafikken på grunn av at brannmannskapa som er tilsette ved flyplassen, hjelper til i sløkkingsarbeidet.

Det er ikkje kjent når flytrafikken vil starte opp igjen, men fleire flygingar er kansellerte, ifølgje Avinors nettsider.

– Ikkje kontroll

Det var ved 15.30-tida at politiet fekk melding frå ein privatperson om at det brann i elbil i parkeringshuset. Det er ikkje stadfesta at brannen starta i elbilen.

Operasjonsleiaren seier at ingen av mannskapa til nødetatane er inne i parkeringshuset.

Ved 16.30-tida opplyste politiet at gjester ved Scandic hotell er evakuerte til terminalbygget som følgje av brannen. Hotellet ligg like ved bygget.

Evakuerte frå Scandic hotell og reisande på flyplassen blir tysdag kveld transporterte til eit Atlantic hotell i Stavanger sentrum for innlosjering og registrering.

Hotell evakuert

Nødetatane har mange ressursar på staden. Det er òg oppretta ein sperrepost på veg inn til flyplassen.

– Det er mykje tjukk, svart røyk, og evakuering frå nærliggande bygningar blir vurdert, seier Fenne-Jensen.

Politiet og brannvesenet har oppmoda bebuarar i området til å lukke vindauga på grunn av røyk frå brannen.

– Dette er farleg røyk mellom anna på grunn av plaststoff, drivstoff og batteri i bilane som brenn, opplyser Rogaland brann og redning IKS.

Dei ber vidare om at folk ikkje køyrer til og frå flyplassen.

