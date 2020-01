Nærmiljøet sørgjer over tre døde etter brannen i Bergen

innenriks

Brannen braut ut i 6.45-tida laurdag. Ein familie på sju, to vaksne og fem barn, budde i bustaden.

Foreldra og fire av barna var heime då brannen braut ut. Mora og tre av barna vart henta medvitslause ut av bustaden. Søndag vart det kjent at ei ni år gammal jente døydde, og natt til tysdag døydde altså mora (41) og ei 14 år gammal jente.

Eit barn er framleis innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Tilstanden er kritisk og uavklart, opplyser Helse Bergen.

Barna er i alderen 7 til 18 år. Familien er opphavleg frå Syria.

– Forferdeleg trist

Den 14 år gamle jenta var elev ved Ytrebygda ungdomsskule. Der vart det halde ei samling for elevane tidlegare tysdag, og på ettermiddagen blir skulen halden open for dei som ønsker å snakke saman. Helsesjukepleiar og representantar frå kriseteamet i kommunen vil vere til stades.

– Dette går inn på eit heilt lokalsamfunn. Heile nærmiljøet er prega. Det var ein forferdeleg trist bodskap å få. Dette er ein skule i sorg, seier kommunikasjonsrådgivar Toril Berle Schalck i Bergen kommune til NTB.

Ho er til stades på skulen for å hjelpe.

– Sjokk

Rektor Siss Ragnhild Pedersen ved Ytrebygda skule seier at dei er i sjokk.

– Det er mange elevar som ikkje har det bra no. Dei tar vi vare på, og det blir ei minnestund. Vi var på mange måtar førebudde, men det kom som eit sjokk, seier Pedersen til Bergensavisen tysdag morgon.

Ho omtalar 14-åringen som ei jente med mange venner.

– Dette var ei veldig glad og sosial jente med mange gode venner. Ho likte seg godt på skulen, seier Pedersen.

– Stor tragedie

Byråd Beate Husa leier kriseteamet i kommunen. Ho kallar hendinga ein stor tragedie som rammar heile bysamfunnet, og uttrykkjer medkjensle med familien som er ramma.

– Vi er i dialog med dei næraste pårørande for å sikre at dei blir tatt vare på, seier ho til NTB.

Minst tre skular er råka. Den ni år gamle jenta som døydde i helga, var elev ved Aurdalslia barneskule. Her vart det halde minnestund og samling for elevane måndag.

Mora var elev ved Nygård skule, og også her blir det halde ei markering, opplyser Husa.

På skulen er det mellom anna lagt ut kondolanseprotokoll, ifølgje Bergensavisen.

Mora har vore elev ved skulen i to år, ifølgje Bergens Tidende. Skulen driv vaksenopplæring av framandspråklege. Elevane har strøymt til for å signere protokollen, og tysdag ettermiddag var det kø for å skrive ei helsing.

Etterforskar brannårsaka

Årsaka til brannen er førebels ikkje kjent. Kripos har undersøkt bustaden, og politiet har henta ut gjenstandar frå huset som dei undersøkjer nærare. Det er ikkje mistanke om noko kriminelt.

– Vi har ei aning om kvar brannen starta og kva som starta han, seier stasjonssjef Torgils Lutro ved Bergen sør politistasjon til NTB.

Politiet gjennomførte ei rekkje avhøyr måndag, mellom anna med innsatspersonell som rykte ut til brannen. Dette arbeidet held fram tysdag.

– Vi skal gjere fleire undersøkingar og gjennomføre avhøyr av fleire personar som kan ha opplysningar, seier Lutro.

