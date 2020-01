NRK felt flest gonger i PFU i 2019

innenriks

Ei oppteljing gjord av bransjebladet Journalisten viser at NRK vart felt flest gonger i Pressens faglige utvalg (PFU) i 2019. NRK vart felt for brot på Ver varsam-plakaten to gonger og fekk òg kritikk to gonger. Kritikk er ei mildare felling enn brot

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk seier til Journalisten at han ser få fellestrekk mellom sakene som førte til felling i 2019.

Eitt av brota gjaldt publisering av feriebilde av ein far som først vart dømd, men sidan frikjend for å ha forgripe seg på dottera. Det andre gjaldt samtidig imøtegåing frå helsepersonale det vart retta kritisk søkjelys mot i Brennpunkt-dokumentaren «Legekoden».

– Av denne saka har vi lært at sjølv om dei som blir utsette for kritikk, ikkje ønsker å seie så mykje, så er det viktig for balansen at imøtegåinga blir tatt med fleire gonger i eit langt program, seier Kalbakk til Journalisten.

TV 2, som toppa lista i 2018, vart ikkje felt i det heile i 2019. Stavanger Aftenblad vart felt for tre brot, medan NRK, VG, Bergensavisen, Gudbrandsdølen Dagningen og Bergens Tidende alle saman vart felte for brot to gonger.

