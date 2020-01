innenriks

Pål Wibe har vore konsernsjef i Europris sidan 2014. Han tar over for Tolle Grøterud, som har vore konstituert konsernsjef sidan desember 2018. Grøterud held fram i XXL-leiinga med ansvar for strategi, investorkontakt og berekraft.

Gründer Øivind Tidemandsen, som i ein periode har vore involvert i den daglege drifta av XXL, vil halde fram som ordinær styremedlem i selskapet.

