Raudt har dobla medlemstalet på to år

innenriks

I fjor åleine auka Raudt medlemstalet sitt med nesten 40 prosent – og på dei to tidlegare åra til saman har talet på medlemmer meir enn fordobla seg – frå 4.540 ved utgangen av 2017 til 9.661 medlemmer i fjor, ifølgje Dagen. I 2018 var medlemstalet 6.927.

Også Miljøpartiet Dei Grøne nærmar seg 10.000 medlemmer. Mellom 2016 og 2018 låg medlemstalet på rundt 7.000, men i fjor kom det opp i 9.963.

Dei andre partia har så langt ikkje full oversikt over tala sine for 2019, men den generelle trenden dei siste åra er avtakande. For Kristeleg Folkeparti akselererte medlemsfallet i fjor, og partiet anslår at det ved utgangen av 2019 hadde 19.952 medlemmer – ned frå 23.802 medlemmer i 2018.

Det betyr at medlemstalet til KrF er meir enn halvert sidan 2001, då det hadde 48.000 medlemmer. Partiet har hatt ein jamn nedgang i medlemstalet på 1.000–2.000 medlemmer i året, med unntak av i fjor, då det stupte med nesten 4.000 medlemmer. Fallet heng truleg saman med det opprivande retningsvalet i 2018, med at dei kom inn i regjering, og at partileiar Knut Arild Hareide gjekk av i 2019.

Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og Høgre melder alle om fall i medlemstala dei siste åra.

